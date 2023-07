Avião com servidores do Paraná desaparece: o que se sabe sobre o caso até o momento

O Governo do Paraná confirmou, na tarde desta segunda-feira (3), que, além do piloto, dois servidores estaduais embarcaram no avião que partiu de Umuarama, na região Noroeste do Estado, e que deveria ter pousado em Paranaguá, no litoral, na manhã do mesmo dia.





De acordo com informações preliminares, os servidores são assessores da Casa Civil do Paraná. A reportagem entrou em contato com o órgão estadual e espera o retorno para confirmar a identidade dos passageiros.

Segundo o BPMOA (Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros do Paraná), a aeronave sumiu do radar pouco antes de chegar no terminal da cidade portuária e o piloto não acionou o ELT, sigla que, em inglês, se refere aos Transmissor de Localizador de Emergência.