Câmara de Vereadores de Mandaguari lança Procuradoria da Mulher para o combate à violência

Ainda de acordo com a vereadora, o principal objetivo da Procuradoria da Mulher na Câmara é receber as denúncias de violência contra a mulher e dar os encaminhamentos necessários. “Vamos acolher, dialogar e encaminhar para órgãos como a delegacia de polícia. Este é o primeiro passo para a vítima se sentir segura a fim de que possamos ajudá-la. A ideia é formar uma rede de proteção com Creas, Cras, Assistência Social, Conselho Tutelar, além de outros órgãos, de forma a darmos um basta na violência contra a mulher”, explica.

“Em julho de 2021 recebemos a visita da professora, vereadora e procuradora da mulher na Câmara de Maringá Ana Lúcia Rodrigues. Conversamos bastante, juntamente com o presidente da Câmara de Mandaguari Alécio Bento da Silva Filho (PSD) e servidores. Foi um diálogo muito bom sobre a implantação da procuradoria na nossa cidade. Naquele momento foi plantada uma sementinha que foi crescendo dentro do meu coração a cada dia”, relata Claudete.

A Câmara de Vereadores de Mandaguari lança na próxima sexta (24), às 19h, a Procuradoria da Mulher . Aguardada há anos, a Procuradoria vai atuar, sobretudo, no combate à violência contra a mulher e na busca por igualdade de gênero. A vereadora Claudete Velasco (PSC) será empossada como Procuradora e a servidora do legislativo municipal Cláudia Velasco como procuradora adjunta.

O IAT, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), impediu que uma ação de desmatamento ilegal em Tapira, no Noroeste do Estado, alcançasse proporções ainda maiores.

O IAT, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), impediu que uma ação de desmatamento ilegal em Tapira, no Noroeste do Estado, alcançasse proporções ainda maiores.

Fiscalização ambiental flagra desmatamento ilegal no Noroeste do Paraná

Fiscalização ambiental flagra desmatamento ilegal no Noroeste do Paraná

EVENTO







O evento no dia 24 vai contar com a presença de diversas autoridades, lideranças femininas, mulheres de destaque de Mandaguari e região que atuam na defesa de direitos, na busca por dignidade e justiça, e ainda por uma vida melhor.

Publicidade

Estão confirmadas as presenças da deputada estadual e procuradora da mulher na ALEP (Assembleia Legislativa do Paraná), Cloara Pinheiro; da professora e doutora em história Tânia Gomes; e ainda da gestora administrativa da Acaman (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mandaguari) Angélica Amanda Bento. As quatro vão compor uma Mesa, mediada pela vereadora Claudete Velasco, na qual serão debatidos temas como o papel e a importância da Procuradoria da Mulher, empoderamento e liderança feminina, igualdade de gênero e combate à violência contra a mulher e busca por justiça.

Durante a cerimônia também vão ocorrer apresentações musicais com um repertório alusivo ao Mês das Mulheres e ao final os convidados poderão participar de um coquetel no plenário da Câmara. Para o presidente do legislativo, o lançamento da Procuradoria é um dia histórico para a cidade de Mandaguari. “O órgão vai dar toda assistência e melhor qualidade de vida a mulher mandaguariense. Espero que todos compareçam na Câmara Municipal para prestigiar esse evento de suma importância”, conclamou Alécio.