Cambé retoma prática de esportes em espaços públicos

A prática de esportes em espaços públicos de Cambé, como ginásios, quadras, campos, praças, parques e outros similares estarão liberadas a partir da próxima quinta-feira (7). A determinação foi divulgada nesta terça-feira (5) e as pessoas vão poder agendar pelo site o local, o dia e o horário de preferência e, então, gerar o boleto de pagamento do protocolo.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A cidade conta atualmente com mais de 50 espaços e o uso desses locais estava proibido na cidade desde março de 2020 por conta da pandemia da Covid-19.

Continua depois da publicidade





Em nota, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Eduardo Cazarim, esclareceu que a nova medida se deu em razão do avanço da vacinação e diminuição dos casos do coronavírus em Cambé, mas ressalta que ainda há a necessidade de medidas de segurança, visto que a pandemia não chegou ao fim.







Para o uso dos espaços, ainda estão proibidos os campeonatos e torneios, além de ser proibida a presença de pessoas nas arquibancadas ou que não estejam praticando o esporte. As pessoas com sintomas de gripe não podem participar e cada um deve levar a própria garrafa de água. “Outra informação é que não será permitido permanecer no local após o fim do horário”, destaca Cazarim.

Continua depois da publicidade





O secretário ainda pontua que o agendamento online vai substituir a necessidade de ir presencialmente à Secretaria de Esportes. “Isso vai agilizar o trabalho e evitar que as pessoas precisem se locomover até a secretaria”, ressalta. Para agendar, as pessoas devem fazer um cadastro com os dados pessoais, como nome completo, endereço, telefone e email, além de marcar o espaço esportivo. Após isso, dentro de três dias, a pessoa vai receber uma guia de pagamento da taxa de uso do espaço, que deve ser paga e entregue junto com o comprovante de agendamento no dia e local. Para quem descumprir algumas das medidas de segurança, a suspensão vai ser de 30 dias sem poder fazer um novo agendamento.