Carlópolis é o maior produtor de café do Paraná

Boa parte da grande safra de café que o Paraná espera produzir em 2024 (entre 700 e 750 mil sacas) deve sair de Carlópolis, no Norte Pioneiro. O município é o maior produtor de café do Paraná. Ele colheu 6.872 toneladas do grão em quase 5 mil hectares de terras em 2022, segundo levantamento realizado pelo Deral (Departamento de Economia Rural), órgão ligado à Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento).





A produção nesse município representou 23,5% do VBP (Valor Bruto de Produção) da cultura do café em todo o Estado, alcançando R$ 114,4 milhões. O VBP estadual do café em 2022 ficou em 486,8 milhões.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em segundo lugar do ranking estadual na produção de café está Pinhalão, com 3.248 toneladas de café produzidas em 2.195 hectares de terras em 2022 e participação de 11% no VBP estadual da cultura.





Otávio Oliveira da Luz, coordenador estadual do Projeto Café do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural)-PR, explica que um dos motivos para o destaque de Carlópolis na produção de café é a execução de um plano bemestruturado de desenvolvimento da cultura.





“Montamos há cerca de 25 anos um plano municipal de desenvolvimento da cafeicultura, com parcerias com prefeitura, sindicato, associações e agentes de crédito. Treinamos quase 400 cafeicultores em parceria com o Senar no plantio de café, técnicas. Treinamos bastante e acompanhamos em campo”, lista.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.