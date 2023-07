Casas condenadas após temporais são demolidas em Bandeirantes

A Prefeitura de Bandeirantes (Norte Pioneiro) demoliu, no fim de semana, oito casas que tinham risco de desabamento após serem destruídas durante os temporais de março. Os imóveis, que já haviam sido interditados, estavam numa área de risco próxima ao poço artesiano da SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), no bairro Bela Vista. A localidade tem aproximadamente 850 metros quadrados, que deverão ser revitalizados e arborizados pelo município e a autarquia.





As oito famílias que viviam nestas residências estão em casas alugadas pelo poder público municipal. Outras 22 famílias também recebem o benefício por terem ficado desalojadas. As pessoas terão o aluguel social até setembro, sendo renovado para mais seis meses. A prefeitura fez a indicação de duas áreas para construção de novos imóveis junto à Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná).

“Nos próximos dias a Defesa Civil fará o levantamento das famílias que residem em outras áreas de risco para atualização do Plano de Contingência Municipal. É um passo que temos dado para que nenhuma outra família sofra na localidade que foi o epicentro da tragédia do dia cinco de março”, destacou Richard Damasceno de Araújo, diretor de Operações e coordenador da Defesa Civil de Bandeirantes.





Durante as fortes chuvas, dois córregos trasbordaram, com a enchente invadindo dezenas de casas e levando até carros. Cerca de mil pessoas foram afetadas. O município chegou a decretar estado de calamidade pública para agilizar o recebimento de recursos do Estado.