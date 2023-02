Cheia do Rio Paraná causa estragos em Porto Rico e Porto São José

O Rio Paraná, que fica na divisa entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, vem enfrentando um aumento no volume de água desde janeiro. O rio está quatro metros acima do que vinha sendo registrado nos últimos meses.





A força da água causou o afundamento de parte do calçadão das cidades de Porto Rico e Porto São José, no noroeste do Paraná. Caso o nível da água continue subindo, a população que vive próxima às margens do rio poderá ter que deixar as casas.

Warison Caue Padovani, 2º Tenente e coordenador da Operação Verão Costa Extremo Noroeste, explica que o nível de água subiu por conta da abertura das comportas de usinas hidrelétricas ao longo do Rio Paraná e do Rio Paranapanema, principalmente da usina de Rosana, em São Paulo.





“Devido ao aumento na quantidade de chuvas, os reservatórios tiveram seus níveis elevados ao máximo, obrigando as usinas a extravasar o excedente de água para o rio”, ressalta. Segundo ele, o volume do rio vem aumentando gradativamente desde o início de janeiro.

Segundo ele, apesar do volume de água estar quatro metros acima do registrado nos últimos meses, essa é uma altura normal para o rio.





“Conversando com populares e moradores da região, o nível do rio é aproximadamente esse, mas devido ao período de estiagem estava bem abaixo do normal nos últimos anos”, explica.







