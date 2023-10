Chuvas e temporais: Paraná tem 20 cidades em situação de emergência

A cidade conta com 18 abrigos e o Governo do Estado já transferiu 27 pessoas em situação de maior vulnerabilidade para hotéis e pousadas.

Devido às condições, o prefeito Bachir Abbas publicou um decreto suspendendo as atividades escolares e o transporte da rede municipal de ensino até sexta-feira (20).

260 casos no Paraná

Outra cidade em situação de emergência é União da Vitória, onde o Rio Iguaçu já atingiu 7,9 metros, ocasionando diversos pontos de alagamento no município, e a previsão é que ele suba ainda mais nas próximas horas, podendo chegar a 8,6 metros.

O reconhecimento também permite um reforço nos efetivos do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil nas localidades para o atendimento à população afetada.

O Governo do Estado homologou nesta terça-feira (17) os decretos de situação de emergência das prefeituras de Prudentópolis, Rebouças e Dois Vizinhos, elevando para 20 o número de municípios nesta condições, que passam a ter acesso a linhas de crédito emergenciais.

Valendo R$ 5,34 no primeiro pregão do ano, em 2 de janeiro, o dólar chegou ao quarto dia de 2023 equivalendo a R$ 5,44, maior pico registrado, até o momento, sob o governo Lula (PT).

Mesmo com oscilações, real mantém valorização durante 2023

Deste total, 760 permanecem desalojadas (abrigadas em casas de parentes ou conhecidos), enquanto 816 continuam desabrigadas (em abrigos públicos). As informações constam no boletim atualizado da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil .

Além destes quatro municípios, também estão em situação de emergência Cascavel, Ivaiporã, Jardim Alegre, Mangueirinha, Paula Freitas, Paulo Frontin, Peabiru, Pinhão, Pitanga, Porto Amazonas, Rio Azul, Rio Negro, Roncador, Santa Izabel do Oeste, São Jorge do Oeste, São Mateus do Sul.





As equipes do Corpo de Bombeiros também têm trabalhado na remoção das pessoas das casas alagadas ou danificadas pelas tempestades e que precisam de abrigo.

Em União da Vitória, o efetivo foi dobrado, de 20 para 40 bombeiros que atuam com oito embarcações para alcançar moradores em locais acesso mais difícil.





Em São Mateus do Sul, a equipe trabalha, em especial, no atendimento de 220 famílias que ficaram ilhadasdevido à elevação do Rio Iguaçu. A medida garante distribuição de alimentos, água, remédios, kits de higiene, limpeza e necessidades básicas.

A atuação dos bombeiros e das demais equipes estaduais faz parte da série de ações do Estado que foram expostas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em sua visita a Brasília nesta terça-feira. Ele esteve no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional em busca de recursos para ampliar o atendimento à população.





Para reforçar o apoio prestado pelo poder público, uma campanha coordenada pela primeira-dama, com apoio da Secretaria de Estado da Justiça e do Procon-PR, foi iniciada nesta terça-feira (17) para também arrecadar doações de pessoas e empresas, incluindo itens de higiene, limpeza, água potável e alimentos para as famílias atingidas. O Grupo Boticário, por exemplo, já doou 8 mil itens de higiene.