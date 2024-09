Cidade paranaense recebe título de ''Vale Nacional dos Dinossauros'' reforçando o turismo científico

Sítios paleontológicos da década de 70





Desde a década de 1970, o município conta com relevantes sítios paleontológicos, com achados submetidos a análises e estudos em renomadas instituições brasileiras e internacionais. Além do primeiro dinossauro paranaense, diversas outras descobertas foram feitas em escavações na cidade, como fósseis de pterossauros, esqueletos, pegadas de diferentes espécies, resquícios vegetais e vestígios de outros animais pré-históricos.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia de Cruzeiro do Oeste, Francielle Carvalho, o título não traz apenas visibilidade à região, mas também promove o potencial do Paraná em diferentes campos. "Hoje temos um centro de pesquisa especializado em paleontologia e estamos mirando a estruturação do primeiro curso de paleontólogos do Brasil. O título nos ajuda a divulgar ao mundo nosso potencial e promover o turismo por meio de nossos patrimônios", enfatizou.





Turismo científico



Segundo a turismóloga e coordenadora de Gestão e Sustentabilidade da Secretaria de Estado do Turismo, Anna Vargas, o segmento pode ser definido como uma atividade que produz conhecimento de diversas áreas por meio da experiência turística. Ela abrange pesquisadores, estudantes e pessoas que buscam aprofundar seus conhecimentos explorando contextos históricos, naturais ou urbanos, com práticas laboratoriais, estudos de campo e intercâmbios feitos em destinos com algum potencial ou interesse de estudo.

"Viagens com foco na busca de conhecimento ou pesquisa dentro de um contexto geográfico já acontecem há muitos anos e este segmento tem uma grande importância para o desenvolvimento da atividade turística paranaense. No caso de Cruzeiro do Oeste, é possível observar que as escavações se tornaram, a partir da prática da pesquisa, um novo indutor de viajantes, e na sequência conseguiram também ser aproveitadas como atividades de lazer e entretenimento", contextualizou.



Roteiros





Para além dos sítios e escavações do município, Cruzeiro do Oeste também aposta na fama de seus atrativos pré-históricos com diferentes programações e roteiros, como o popular Museu de Paleontologia. Importante atrativo para o turismo regional, o local foi criado com objetivo de ser o epicentro da transformação do município na "Terra dos Dinossauros", reunindo os principais achados desde o começo das escavações.

Vanda Aparecida Bueno, diretora do Museu de Paleontologia municipal, ressalta a importância do reconhecimento. "O título de Vale Nacional dos Dinossauros enriquece o trabalho que vem sendo realizado por meio de pesquisas e divulgações científicas há décadas. Estamos felizes e orgulhosos com esse reconhecimento", disse.

O município também realiza edições do evento Vale dos Dinossauros, uma exposição fixa que conta com réplicas animatrônicas, ambientes ornamentados e demais aspectos temáticos que apresentam de maneira lúdica o potencial e os achados paleontológicos do local.

