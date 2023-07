Colisão de carros mata motorista na PR-160 em Sertaneja

Uma colisão de dois carros matou um dos motoristas na PR-160 em Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina) na noite de sexta-feira (7).







De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 18h30, no quilômetro 19 da rodovia.

Publicidade

Publicidade





O Volkswagen Gol, placa de Leópolis, seguia no sentido de Sertaneja ao entroncamento com a PR-323 quando o condutor veio a perder o controle, rodou sobre a pista de rolamento invadindo a faixa contrária e colidiu a parte traseira do carro com a parte frontal do Volkswagen T Cross de placa de Sertaneja.





Com o impacto, o motorista do Gol, de 57 anos, foi óbito no local. Compareceram a Polícia Civil de Sertaneja, IML (Instituto Médico-Legal) e perito de Londrina.





A motorista do T Cross, de 73 anos, teve ferimentos e foi encaminhada para um hospital de Cornélio Procópio.