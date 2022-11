Com ameaça de multa, PRE manda caminhoneiros abrirem passagem entre Londrina e Cambé

Policiais rodoviários estaduais pediram na manhã desta terça-feira (1°) para que os caminhoneiros que fazem protesto na PR-445, entre Londrina e Cambé, deixem a rodovia, atendendo a determinação do STF (Supremo Tribunal Federal). O grupo foi avisado que está sujeito à multa e até o guincho do caminhão, no entanto, mostrou resistência.





Por volta das 10h40, os caminhoneiros deixaram as pistas de rolamento, que foram liberadas nos dois sentidos. Os manifestantes, então, se dirigiram para as marginais ou para o acostamento das pistas, onde o protesto continua. Caminhoneiros que tentaram sair foram impedidos pelos demais.



Alguns manifestantes disseram que só "saem mortos" do local. A equipe avisou que tem efetivo suficiente para cumprir a ordem judicial. Por enquanto não há confusões. Os caminhoneiros se reuniram na segunda-feira (31) em frente a um ponto de combustíveis na 445.





O protesto de caminhoneiros na região de Londrina entrou nesta terça-feira (1°) no segundo dia. Os manifestantes estão concentrados na PR-445, entre Londrina e Cambé, em frente a um posto de combustíveis.

Assim como na segunda, caminhões e carretas não podem passar e são parados. As exceções são os veículos com carga perecível, como carne. Carros, motos e ônibus conseguem seguir viagem em meia pista no trecho.





Caminhoneiros protestam em todo o Brasil por insatisfação com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o candidato que apoiam, o presidente Jair Bolsonaro (PL). No protesto em Londrina foi instalada uma faixa na passarela que fica em frente com pedido golpista.

A Polícia Militar do Paraná informou que desde as 5h desta terça-feira está auxiliando a Polícia Rodoviária Federal na desobstrução das rodovias federais e também atuando para desobstrução nas vias estaduais.

"Primeiramente, seguindo a técnica policial, as tratativas são para que os manifestantes deixem os bloqueios de forma pacífica", diz a nota.





Ainda de acordo com a PM, na região Norte quase todos os pontos de bloqueio já foram encerrados, "mas a PMPR vai atuar durante todo o dia para que as rodovias sejam liberadas o mais rápido possível, em cumprimento às decisões da Justiça."





(Atualizada às 11h25)