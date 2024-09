Com apoio de voluntários e helicóptero, IAT retira 58 hectares de plantas exóticas e invasoras do Guartelá

O IAT (Instituto Água e Terra) retirou, com a ajuda de um helicóptero, a planta pinus, uma expécie exótica e invasora, de uma área total de 30 hectares em encostas próximas ao Parque Estadual do Gastelá, em Tibagi, nos Campos Gerais, o local que também coincide com a RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) de Itaytyba.





O ação fez parte de uma operação pioneira, que também removeu a planta por terra em uma área de 28 hectares no sul da UC (Unidade de Consevação), no setor conhecido como Coroa.

O helicóptero foi usado para levar a equipe para uma seção de difícil acesso no meio do cânion do Guartelá. A área, chamada de Campo Alto da Itaytyba, é uma formação rodeada por grandes desníveis escarpados de terreno, podendo ser descrita como "ilha" alta de cerca de 150 hectares. Com o auxílio da aeronave, os técnicos puderam descer de rapel de uma seção mais alta do cânion para retirar a espécie da região.





As ações de remoção do pinus na UC seguem um cronograma específico estabelecido pelo Instituto e contaram com o apoio de um grupo de 17 voluntários, entre técnicos do escritório regional de Ponta Grossa do IAT, integrantes da Iniciativa Campos Gerais e escaladores especializados fornecidos pela empresa Rumo Logística.

“O pinus é uma planta que altera a paisagem e prejudica o desenvolvimento de espécies nativas, algo que vai na contramão do propósito da Unidade de Conservação. Por isso é muito gratificante poder contar com o apoio desse grupo de voluntários para colaborar com a proteção da natureza”, disse o técnico do IAT responsável pelo Parque Estadual do Guartelá, Juarez Baskoski.