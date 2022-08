Com dívidas trabalhistas, Hospital Cristo Rei pode ir a leilão nesta quarta

A Justiça do Trabalho do Paraná determinou o leilão do imóvel do hospital Cristo Rei, em Ibiporã, par ao pagamento de dívidas trabalhistas. O certame está previsto para esta quarta-feira (24). O prédio é avaliado em quase R$ 12,5 milhões e o lance inicial é de R$ 6,2 milhões.





O prédio que irá a leilão tem, segundo a descrição do leiloeiro, 5.775 metros quadrados, com área construída de 4,5 mil metros quadrados. O Cristo Rei é o principal hospital de Ibiporã e sua administração está sob o comando de interventores desde 2014.



São dois leilões previstos, às 9h e às 14h. É possível ver fotos do prédio e dar lances on-line por meio deste site. A Associação da Santa Casa de Ibiporã informou, por meio de nota, que tenta suspender o leilão, que pode prejudicar o atendimento aos pacientes.







A 7ª Vara Trabalhista de Londrina condenou a Associação da Santa Casa de Ibiporã por atrasos no pagamento de salários e pelo não pagamento de férias não gozadas, de vale-alimentação não pagos e da rescisão do contrato de trabalho, além de multa por danos morais. O pedido inicial da ex-funcionária foi de ressarcimento de R$ 57,6 mil, em 2018.





Por meio de nota, o diretor-geral, Paulo Boçois de Oliveira, e o diretor financeiro, Marcelo de Oliveira Fidelis, que atuam como interventores do nosocômio, informaram que o hospital Cristo Rei já foi a leilão em outras sete oportunidades, devido ao passivo acumulado em esferas trabalhistas, civil e tributário e que trabalham, desde 2019, em uma reestruturação para honrar dívidas em atrasos e os custos correntes.