Como Assaí, no interior do Paraná, virou referência de inovação

Além de concorrer na premiação internacional, Assaí foi reconhecida nacionalmente pelas boas práticas em gestão pública no 12º PSPE (Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora). Na ocasião, o município foi vencedor da categoria Empreendedorismo na Escola, com o projeto Assaí Tech, que fomenta a área da Tecnologia da Informação e promove oportunidade de aprendizagem para alunos de escolas municipais e estaduais.

Em 2023, a cidade já havia ficado entre as 21 primeiras do ranking, conhecido como “Oscar da Inovação”. Uma das metas de Assaí é utilizar um modelo colaborativo que aproxima o setor privado, setor público e universidades, para se tornar a primeira cidade-laboratório do Brasil, sendo referência para testes em escala de novas tecnologias.

Já em julho, Assaí entrou para a lista das sete comunidades mais inteligentes do mundo, no ranking TOP7, ao lado de Curitiba, Coral Gables (EUA), Durham (Canadá), Fredericton (Canadá), Hilliard (EUA) e Yunlin (Taiwan). Em novembro, o vencedor será definido no Smart Cities Awards, principal evento do setor, realizado anualmente em Barcelona, na Espanha.

Localizada no Norte Pioneiro do Paraná, nas proximidades de Londrina, o município de Assaí possui uma população de 13.797 habitantes, segundo o IBGE. Em 2024, foi eleita como uma das 21 comunidades mais inteligentes do mundo pelo ranking Smart21, do Fórum de Comunidades Inteligentes (IFC, do inglês).





O secretário da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani, afirma que Assaí é um modelo não apenas para o Paraná, mas para o Brasil. “Das sete cidades finalistas do prêmio, duas são do Brasil e estão no nosso Estado. Isso é motivo de orgulho para os paranaenses e mostra que estamos no caminho certo trabalhando de acordo com as tendências mundiais para o futuro”, afirma.





Recentemente, o município inaugurou a Agência de Inovação do Vale do Sol, com o objetivo de gerar empregos e renda, melhorar a qualidade dos serviços de saúde e educação e promover o bem-estar da população de forma surtentável.

Publicidade





Contando com espaços de estúdios de fotografias, TV e gravações de podcasts, ambiente para criação de protótipos, espaço coworking, escritório virtual e salas multiuso, a agência vai ministrar cursos de programação, deisgn, banco de dados, gestão de negócios e marketing digital.





O espaço fica dentro do CEEP (Colégio Estadual de Ensino Profissionalizante), unidade com cerca de 800 alunos e atende nove municípios da região Norte. Entre os principais projetos estão o desenvolvimento de startups, sistemas e aplicativos voltados para os setores do agronegócio, engenharia elétrica, mecânica e automação.

Publicidade