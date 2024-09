Conheça a história e os bastidores do Teatro Guaíra, que completa 140 anos

Dez anos depois do lançamento da pedra fundamental, em 28 de setembro de 1884, o Teatro São Theodoro abria as portas para o público curitibano e seria, por uma década, o principal espaço cênico da cidade. Com plateia e camarotes, o teatro surpreendeu a sociedade curitibana pela sua oponência, e a iluminação ainda era com velas e lampiões de bico de gás.

“As pessoas envolvidas na construção acabaram se tornando nomes de ruas da Capital mais tarde”, conta o iluminador Beto Bruel, um dos mais importantes técnicos da dramaturgia brasileira, que começou a carreira no Guaíra. “Eles tiveram a ideia de construir o teatro, tentaram por nove anos, fizeram rifa, tiveram ajuda da própria Assembleia e do Governo. Mas em 1880 ainda estavam devendo muito, então entregaram o projeto para o governo, que o finalizou quatro anos depois”.

A própria cena teatral que se formava então passou a pressionar pela construção de um teatro oficial. Com isso, em 31 de março de 1871, a Assembleia Legislativa Provincial do Paraná decretou a lei que doaria o terreno contíguo à sede “à associação que se propuser a edificar nele um teatro que tenha também um salão para bailes ou grandes reuniões”.

Assim como o próprio teatro, as poucas ruas da cidade eram iluminadas a lampião – a primeira lâmpada elétrica seria acesa em 1886, no Passeio Público. E só em 1895 começaria a operar no município o primeiro veículo de transporte público, um bonde puxado por mulas.

A história do Teatro Guaíra começou a ser construída no Segundo Império, em 1884, 31 anos depois de o Paraná se emancipar da então província de São Paulo. Capital da província, Curitiba já era o maior município paranaense e teria, em 1890, uma população de 24.553 pessoas, segundo o Censo Demográfico daquele ano, o segundo feito no Brasil.

“Tem um fator histórico bastante importante nesses 140 anos, que é a luta da classe artística paranaense para ter um espaço com essa envergadura, potência e com a estrutura que tem o Teatro Guaíra”, destaca o diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, Cleverson Cavalheiro. “Foi um conjunto de fatores, que inclui também vontade política para construir e manter esse espaço relevante, que fizeram com que tivéssemos esse presente no nosso Estado”.

Aumento no número de incêndios florestais preocupa autoridades no Paraná

Paraná começa a semana com 22 mil vagas de emprego nas Agências do Trabalhador

Mais do que uma casa de espetáculos, o Teatro Guaíra se tornou, ao longo dessas décadas, uma verdadeira “fábrica de espetáculos”. É casa de quatro corpos artísticos – o Balé Teatro Guaíra, a Orquestra Sinfônica do Paraná, a G2 Companhia de Dança e a Escola Guaíra –, que tem no histórico produções marcantes e é responsável pela formação de centenas de artistas e técnicos que iniciaram a carreira ali para ganhar os palcos do Brasil e do mundo.

“São 140 anos de história e um número incontável de pessoas que passaram por esse teatro, que é um templo da cultura do Brasil”, afirma a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira. “Todos os que estão envolvidos de alguma forma que estão envolvidos na área cultural do Brasil, independente da linguagem que pratiquem, têm o Teatro Guaíra como referência”.

O Teatro Guaíra, como instituição pública oficial, está comemorando os 140 anos de trajetória, além dos 70 anos do Guairinha – o primeiro auditório do centro cultural a abrir as portas para o público – e os 50 anos do Guairão. Todos são tema da série de reportagens “Guaíra 140”, produzida pela AEN (Agência Estadual de Notícias) que apresenta um pouco da história, bastidores, espetáculos marcantes e as pessoas que fazem parte de um espaço cultural pulsante, que coloca o Paraná no mapa artístico brasileiro.

Uma colisão envolvendo três veículos deixou três pessoas feridas, incluindo um homem que teve lesões graves, na BR-369, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, neste sábado (14).

Uma colisão envolvendo três veículos deixou três pessoas feridas, incluindo um homem que teve lesões graves, na BR-369, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, neste sábado (14).





THEATRO GUAYRA





Por mais três décadas, o Guayra continuou movimentando a cena cultural curitibana, com operetas, concertos musicais, espetáculos de mágica e de variedades, monólogos, palestras e o despontar de uma série de companhias independentes. Tudo isso tinha lugar nos palcos do Guayra, lotando camarotes e plateias.





Um marco para a época foi a montagem da ópera Sidéria, em 1912, com texto de Jayme Ballão, música de Augusto Stresser e regência do maestro Leo Kessler, que reuniu cantores e instrumentistas locais.





Outro papel importante foi da Sociedade Teatral Renascença, companhia fundada pelo ator Salvador de Ferrante, que dá nome ao auditório Guairinha. “Nesse período, grande nomes das artes cênicas se apresentavam no teatro, como Itália Fausta, Leopoldo Fróes, Procópio Ferreira e o Salvador de Ferrante, que com a Sociedade Teatral Renascença montou mais de 90 peças no Guaíra”, destaca Lopes.





Mas na década de 1930, quando novos momentos políticos e históricos surgiam no Brasil, o teatro passaria por um revés. Com a morte de Salvador de Ferrante, em 1935, a sociedade teatral deixou de existir, reduzindo também o número de peças e apresentações no local. Além disso, rachaduras nas paredes do prédio serviram de desculpa para o fim do primeiro ato dessa história.





Em 1937, o prefeito em exercício Aluízio França, que ficou por pouco mais de dois meses no cargo, ordenou a demolição do teatro, o que ocorreria na década seguinte.





No mesmo terreno, seria construída mais tarde a Biblioteca Pública do Paraná, inaugurada no mesmo ano (1954) que o novo prédio do Guaíra.





NOVO GUAÍRA





Apesar de contar com outras companhias cênicas, Curitiba ficou por quase 20 anos sem um teatro oficial, apesar da mobilização da sociedade para construção de um novo espaço, com uma campanha liderada pela Academia Paranaense de Letras desde a desativação do primeiro.





Em 1948, o governador Moysés Lupion lançou um concurso para contratar o projeto arquitetônico para o novo espaço, que começou a ser erguido na praça Ruy Barbosa com uma arquitetura clássica. Mas os ventos dos anos 1950 sopravam com ar de modernidade, e o Paraná passava por um crescimento econômico impulsionado pela produção do café.





Nesse contexto, o governador Bento Munhoz da Rocha Netto assumiu o governo em 1951, às vésperas do centenário da emancipação política do Estado. Para marcar a data, planejou uma série de projetos marcantes. Dez anos antes da inauguração de Brasília, ele iniciou a construção do Centro Cívico, reunindo em um espaço os prédios dos Três Poderes estaduais, da Biblioteca Pública do Paraná e, finalmente, do Teatro Guaíra.





Munhoz da Rocha retomou o concurso realizado por Lupion, mas ao invés do vencedor escolheu o terceiro colocado na ocasião, assinado por Rubens Meister e Eugênio Oswaldo Grandinetti. Com arquitetura modernista, em contraste ao prédio histórico da UFPR (Universidade Federal do Paraná) que fica logo em frente, na Praça Santos Andrade, o novo Teatro Guaíra começou a ser construído em 1952.





Dois anos depois, com a parte estrutural já erguida, abrem-se as cortinas do primeiro dos três auditórios que compõem o edifício. O pequeno Auditório Salvador de Ferrante, o Guairinha, foi inaugurado em 19 de Dezembro de 1952 com a presença do governador Bento Munhoz da Rocha Netto e do então presidente do Brasil, Café Filho. Já no início do ano seguinte, recebia sua primeira peça – Os Inocentes, baseada na novela A Volta do Parafuso, de Henry James – encenada pela Companhia Dulcina, dos atores Dulcina de Moraes e Odilon Azevedo.





“A partir da estreia desse espetáculo, a dona Dulcina elogiou muito o auditório, sua acústica, que ela comparou à de grandes teatros, como o de Montevidéu e de Buenos Aires”, ressalta Áldice Lopes. “Curitiba passou então a entrar no roteiro das grandes companhias do Brasil, que passaram a circular por aqui”.





A previsão era de que o Grande Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto fosse finalizado em 1971, mas um incêndio em 1970 adiou a entrega do Guairão. Ele foi então inaugurado em dezembro de 1974 e logo se consolidou como o grande palco de espetáculo do Paraná, recebendo os concertos da Orquestra Sinfônica, apresentações do balé, grandes produções, inclusive de óperas, e várias peças e shows.





Em 28 de agosto de 1975 é inaugurado o último auditório, Glauco Flores de Sá Brito, o Miniauditório, completando o projeto do complexo cultural, que a partir de então passava a se chamar Fundação Teatro Guaíra – atualmente, Centro Cultural Teatro Guaíra.





Com 16,9 mil quadrados de área total e capacidade de 2.757 lugares, o teatro se consolidou como a grande casa de espetáculos de Curitiba e do Paraná, referência no Brasil e no exterior. De seus palcos e coxias, saíram grandes nomes da dança, artes cênicas, da música e da técnica teatral brasileira e dos corpos artísticos da casa.





FUTURO





O Teatro Guaíra chega aos 140 anos com olhar para o presente e, principalmente, para o futuro. Atualmente, as produções próprias têm ingressos a preços populares, de R$ 10 e R$ 20, para atrair o público. Os corpos artísticos também circulam pelas cidades para levar a arte produzida no Guaíra por todo o Paraná.





“São formas de trazer o público para o teatro. A orquestra toca na Região Metropolitana, na periferia, a Escola de Dança se apresenta em escolas, parques e praças, e tudo vai formando um público”, explica Cleverson Cavalheiro. “E agora temos um problema bom, porque as apresentações estão sempre lotadas. É um trabalho de fomento para tornar o Guaíra mais popular, que vamos desenvolver cada vez mais, porque dá resultado e as pessoas vêm”.





Outro grande ato é o investimento constante na manutenção do espaço, para que esteja sempre seguro e acolhedor para o público e os artistas, mantendo a qualidade técnica que sempre o marcou. Semana passada, para uma série de melhorias no espaço, o maior investimento da história do teatro. Ele contempla a reforma, revitalização, adequação e modernização da estrutura do Teatro Guaíra para receber com excelência espetáculos artísticos e culturais, que vão desde peças teatrais e concertos musicais até apresentações de ópera e balé. Somente em 2023, os espetáculos apresentados nos palcos do Guaíra receberam 378 mil espectadores e a expectativa, para este ano, é atingir um público de 500 mil pessoas.





“É uma maneira de demonstrar que existe a preocupação também naquilo que não aparece nos palcos. E investir na estrutura é importante para conseguirmos dar condições para quem está trabalhando aqui no palco”, acrescenta Cavalheiro.





Para a secretária Luciana Casagrande Pereira, o olhar para a infraestrutura é de melhorar ainda mais a experiência no Guaíra e garantir sua permanência na vida cultural ao menos pelos próximos 140 anos. “Temos olhado muito para a infraestrutura do Guaíra, o que é preciso para melhorar ainda mais o nosso templo da cultura”, afirma.