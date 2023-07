Dois dos três feridos da explosão em Palotina internados no HU-UEL continuam intubados

As seguidas explosões deixaram doze pessoas feridas. Desse total, uma morreu enquanto recebia atendimento médico em um hospital de Cascavel. Além disso, o incidente vitimou sete trabalhadores que morreram no local. Até o momento de publicação dessa reportagem, uma pessoa segue desaparecida.

O terceiro ferido, de 31 anos, apresenta um quadro estável e respira sem aparelhos. De acordo com o HU-UEL, o paciente tem queimaduras de segundo grau em várias regiões do corpo. Apesar disso, está consciente e recebe tratamento em um leito de enfermaria do CTQ.

Três vítimas feridas no incidente ocorrido em um silo da C. Vale, em Palotina (Oeste), nesta quarta-feira (26), serão trata

Três vítimas feridas no incidente ocorrido em um silo da C. Vale, em Palotina (Oeste), nesta quarta-feira (26), serão trata





INVESTIGAÇÕES

Publicidade





A PCPR abriu um inquérito para apurar as causas do incidente. Além disso, a Polícia Científica está utilizando um equipamento scanner 3D e um drone de grande resolução para auxiliar o levantamento pericial.







O Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) informou que, em breve, irá realizar uma fiscalização no local de armazenamento de grãos onde o incidente aconteceu. A previsão é que as atividades comecem nesta sexta-feira.

Publicidade





Segundo o Conselho, as tarefas só irão acontecer após a finalização do trabalho dos bombeiros. "O Crea-PR entende, que neste momento, o que deve ser priorizado é o trabalho de buscas por parte do Corpo de Bombeiros e que, após a conclusão, poderá seguir com ações que lhe cabem", afirma em nota.