Corte de carga elétrica atinge o Paraná

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) fez, por volta das 8h30 desta terça-feira (15), um corte de carga em diversos estados do Brasil, incluindo o Paraná, em função de um problema na interligação do sistema elétrico entre as regiões Norte - Nordeste e Nordeste - Sudeste.







Segundo divulgou a Copel (Companhia Paranaense de Energia) em nota, esse mecanismo é conhecido como ERAC (Esquema Regional de Alívio de Carga) e atua preventivamente, quando necessário, para evitar impactos maiores no funcionamento do sistema elétrico nacional.

O corte de carga provocou o desligamento de energia em diversos estados e, no Paraná, afetou dezenas de municípios, informou a Copel. O fornecimento de energia à população do Paraná já começou a ser restabelecido e deve ser concluído em breve.





As equipes da Copel trabalham para concluir a religação de todas as unidades consumidores e apuram o impacto dos desligamentos no estado.

O MME (Ministério de Minas e Energia), a partir de dados do ONS, divulgou que a ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional) interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil.





A interrupção ocorreu, conforme o ministério, devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte/Sudeste e as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.

A recomposição foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já haviam sido recompostos.





A equipe do MME trabalha para que a carga seja plenamente restaurada o mais breve possível.





O ministro Alexandre Silveira já determinou a criação de uma sala de situação e acompanha o processo de retomada, bem como determinou a apuração das causas do incidente.