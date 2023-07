Crea-PR realiza fiscalização no local de acidente em cooperativa de Palotina e abre processo

O Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), por meio de equipe da regional de Cascavel, realizou fiscalização no local do acidente registrado na área industrial de cooperativa de Palotina, na manhã desta sexta-feira (28).







Três fiscais e engenheiro especialista na área de segurança do trabalho estiveram envolvidos nessa ação que tem como intuito principal um levantamento fotográfico e documental.





A equipe identifica, entre suas atribuições, quem são os profissionais responsáveis pelas manutenções mecânica, elétrica e hidráulica da cooperativa e também pelo armazenamento de grãos e pela gestão de riscos.

A partir de agora, um processo será instaurado pelo Crea-PR para a averiguação dos fatos. “Solicitamos informações a outros órgãos como Corpo de Bombeiros e Polícia Científica, que é responsável pela perícia no local, para então fazermos o encaminhamento à nossa câmara especializada para discussões e análise desse sinistro”, explica o gerente da regional de Cascavel, engenheiro civil, Geraldo Canci.





Ele destaca que o Crea-PR sempre teve a preocupação com esse trabalho de fiscalização em unidades de armazenamento de grãos, sobretudo, para garantir a segurança de toda a sociedade.

“Coincidentemente neste mês de julho intensificamos esse trabalho em todo o Estado e na região oeste foram fiscalizados mais de 30 empreendimentos. O objetivo principal é identificar quem são os profissionais e empresas envolvidos no processo do armazenamento de grãos”, ressalta Canci.

Em caso de constatação de qualquer irregularidade, o Crea-PR faz uma notificação para o profissional ou empresa envolvida, para que situação seja resolvida.





“Reiteramos que Crea-PR não investiga as causas do acidente em si, mas quanto os engenheiros envolvidos podem ter responsabilidade com relação ao sinistro, por negligência ou imperícia”, finaliza o gerente da regional de Cascavel.