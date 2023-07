Defensoria consegue na justiça aborto em caso de feto com síndrome rara

A DPE-PR (Defensoria Pública do Estado do Paraná), por meio do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, conseguiu decisão favorável em segunda instância no TJPR (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) para que uma mulher pudesse realizar a interrupção da gestação de um feto que apresentava trissomia do cromossomo 18, conhecida como Síndrome de Edwards, condição que impossibilita a vida extrauterina.







No final de maio, durante a 16ª semana de gestação e após a realização de diversos exames, a mulher recebeu a confirmação da síndrome genética, com múltiplas malformações fetais graves, da médica que a acompanhava durante o pré-natal. Mais dois profissionais confirmaram o diagnóstico e ela então buscou a Justiça para poder interromper a gravidez.



Publicidade

Publicidade





De acordo com a defensora pública coordenadora do Nudem, Mariana Nunes, a mulher precisou recorrer ao judiciário para requerer autorização para realizar a interrupção da gestação porque a Síndrome de Edwards não foi abrangida pela decisão concedida na ADFP (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) n° 54 do STF (Supremo Tribunal Federal), que autorizou a possibilidade de se realizar aborto diretamente pela rede de saúde apenas em caso de feto anencéfalo. “A despeito disso, verifica-se que, no caso em análise, a decisão do STF pode ser aplicada por analogia, uma vez que foi constatada por três perícias médicas a impossibilidade de vida extrauterina do feto”.