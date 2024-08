DER interditará ponte entre São Pedro do Ivaí e São João do Ivaí a partir do dia 26 para obras

A ponte sobre o Rio Ivaí na PR-457, entre São Pedro do Ivaí e São João do Ivaí, na região do Vale do Ivaí, será interditada pelo DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) a partir do dia 26 de agosto, seguindo até 10 de outubro.







Neste trecho haverá bloqueio total do tráfego de veículos para manutenção da ponte, sendo necessária essa ação para realizar o desmonte das cabeceiras da ponte, seguido pela execução de novos dispositivos de contenção, recomposição de aterro e implantação de novas lajes de transferência no encontro entre a ponte e as cabeceiras.

