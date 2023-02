DER seleciona empresas para reforma de 5 pontes no Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Paraná publicou em Diário Oficial e no portal Compras Paraná o resultado da análise de preços de licitações para reforma de pontes, viadutos e galerias nas regiões Norte e Vale do Ivaí. Ao todo são 29 obras de arte especiais nesse pacote, um investimento previsto de R$ 23.650.709,46.





As duas participantes de cada edital foram classificadas para a etapa seguinte, a abertura de envelopes com documentos de habilitação, já marcada para o dia 1º de março, em auditório na sede do DER/PR em Curitiba, e com transmissão ao vivo pela internet no YouTube.

Serão 24 municípios beneficiados: Alvorada do Sul, Arapongas, Assaí, Borrazópolis, Centenário do Sul, Cruzmaltina, Florestópolis, Grandes Rios, Ivaiporã, Jaguapitã, Kaloré, Miraselva, Ortigueira, Pitangueiras, Porecatu, Primeiro de Maio, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí, Sertaneja, Telêmaco Borba e Uraí.





Entre as principais estruturas que serão reformadas, está a ponte interestadual do Rio Paranapanema (PR-323), em Sertaneja, que faz divisa com Florínea, em São Paulo, assim como a ponte do Rio Vermelho (PR-090), no limite entre Alvorada do Sul e Porecatu.

