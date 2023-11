Em evento na Espanha, Curitiba é eleita cidade mais inteligente do mundo

Curitiba, a capital do Paraná, foi eleita a cidade mais inteligente do mundo no World Smart City Awards, em Barcelona, na Espanha. A premiação aconteceu durante o evento nesta quarta-feira (8).





A capital foi vencedora na categoria Cidades, vencendo as finalistas Barranquilla (Colômbia), Cascais (Portugal), Izmir (Turquia), Makati (Filipinas) e Sunderland (Reino Unido).





O prêmio, concedido pela Fira Barcelona, é considerado um dos principais do mundo no quesito inovação e cidades inteligentes. Entre as avaliações realizadas estão políticas públicas, programas, planejamento urbano, conectividade, sustentabilidade e ações de modernização.





O secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel, representou o Governo do Estado na World Smart City. Rangel enfatizou Curitiba e o Vale do Pinhão, que é o ecossistema curitibano de inovação, e ressaltou a modernização do Paraná.

