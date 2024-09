Equipe do Choque da PM salva moradores e ajuda a conter incêndio em residência de Cambé

Uma equipe do Choque da PM (Polícia Militar) salvou moradores e ajudou a conter um incêndio em residência de Cambé (região metropolitana de Londrina) no fim da tarde de terça-feira (10).







Segundo a PM, por volta das 17h30, durante patrulhamento pela rua José Cristo Rei, jardim Campos Verdes, os policiais viram uma grande quantidade de fumaça saindo de uma casa e populares pedindo ajuda. Quando se aproximaram, perceberam que havia uma residência tomada pelas chamas. A equipe desembarcou, auxiliou o morador a sair, isolou o local e fez contato com a Copom (Central de Operações da PM) para que fosse acionado o Corpo de Bombeiros.

Populares informaram que, no imóvel ao lado, havia uma senhora sozinha pedindo socorro, já que o fogo estava se alastrando para a residência dela. Considerando que os Bombeiros ainda estavam em deslocamento, o Choque entrou e retirou a moradora para um local seguro, assim como uma motocicleta que estava no quarto onde o fogo estava prestes a se alastrar devido ao risco de explosão.





A PM foi, então, aos fundos da residência, onde havia grande quantidade de fumaça e foi possível ver as chamas se alastrando nas paredes, vigas e telhados. A equipe utilizou os meio disponíveis para a contenção do fogo, com mangueiras e baldes com água, e conseguiu conter o avanço do incêndio. A PM prosseguiu com o resfriamento das paredes até a chegada do Corpo de Bombeiros.





A equipe composta por quatro policiais - sargento Schultz, cabo Rossi, cabo Bozzeli e soldado Maidana -precisou buscar atendimento médico na Santa Casa de Londrina. Os polícias estão todos bem