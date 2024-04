Especialistas defendem necessidade de investimentos em ferrovias no Paraná

O Paraná vive um momento decisivo para definir projetos que ampliem e aumentem a eficiência de sua malha ferroviária, fator considerado fundamental para acompanhar o constante crescimento do setor produtivo do Estado.





Essa foi uma das principais conclusões de uma reunião que a Fiep (Federação das Indústrias do Paraná), por meio de seu Conselho Temático de Infraestrutura, promoveu nesta segunda-feira (15), em Curitiba, para debater o panorama atual do transporte ferroviário paranaense.

Para a Fiep e representantes de usuários das ferrovias que participaram do encontro, parte da solução dos problemas atuais passa por investimentos e melhorias no modelo de concessão da chamada Malha Sul, que liga principalmente as regiões Norte e Noroeste do Estado ao Porto de Paranaguá, cujo contrato se encerra em 2027.







O presidente do Sistema Fiep, Edson Vasconcelos, destacou que o Paraná vive uma “janela de oportunidade” para discutir o tema, devido ao fim do período de concessão da Malha Sul em três anos.

“Então, é importante ouvir e estar próximo ao usuário para entender quais são as dificuldades que ele tem e os grandes gargalos que existem hoje nesse modal”, disse.





“Nós vamos sair hoje daqui com uma proposta de trabalho. Vamos rodar o interior para conversar com os usuários, perceber deles as expectativas de crescimento e qual é o olhar dele para uma possível nova concessão ou renovação da Malha Sul. Aí sim teremos parâmetros para sentar com os diferentes atores e colocar a posição do usuário quanto ao tema ferrovia”, completou.



As reuniões regionais para tratar especificamente das questões de infraestrutura serão realizadas nos próximos meses e servirão, também, para iniciar uma nova atualização do PELT (Plano Estadual de Logística em Transporte).





Sob coordenação técnica da Fiep e participação de diversas entidades, as versões anteriores do PELT apresentavam os projetos prioritários para que o Estado elimine gargalos logísticos. Agora, a nova versão terá como foco a intermodalidade.





“O PELT nasceu em 2009 com objetivo de priorização das obras. Agora, junto com a intermodalidade, vamos ter condições de levantar as bandeiras do Paraná na área de infraestrutura que já estão aí há muitos anos”, disse o coordenador do Conselho Temático de Infraestrutura, José Alberto Pereira Ribeiro.





