Estrada da Graciosa é fechada ao tráfego de veículos devido ao excesso de chuvas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a Estrada da Graciosa (PR-410) será fechada preventivamente a partir das 20h desta quinta-feira (5) devido ao acúmulo de chuvas na região.





Os índices pluviométricos no trecho em obras de recuperação chegaram a ultrapassar a marca de 100 mm de chuva nas últimas 24 horas, e somados com os sinais de alta saturação do solo observados pelas frentes de trabalho, são condições propícias para a ocorrência de novos deslizamentos que podem colocar em risco a segurança dos usuários.

Considerando esses fatores, o DER/PR decidiu pelo bloqueio total do tráfego de veículos.





Não há previsão de reabertura no momento, dada a expectativa de continuidade das chuvas pelos próximos dias. O DER/PR vai reavaliar diariamente as condições, com base em levantamentos pluviométricos e geotécnicos do trecho.





Medidas semelhantes têm sido empregadas quanto há registro de excesso de chuva em um único dia ou acúmulo de chuva ao longo de dias seguidos.





Equipes da obra permanecem no trecho realizando serviços preventivos e paliativos, com a retomada total dos trabalhos acontecendo após as condições climáticas melhorarem.