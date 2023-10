Estrada da Graciosa está liberada e novo cronograma prevê fechamentos à noite

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) liberou o tráfego de veículos da Estrada da Graciosa (PR-410) ao meio-dia desta sexta-feira (6).





Também foi estabelecido um novo planejamento para bloqueio durante este período de chuvas constantes, com interrupções ocorrendo em diferentes horários. As informações serão atualizadas no perfil do Twitter.

Após avaliação das condições do trecho nesta manhã, foi determinado que os taludes apresentam estabilidade o suficiente para liberação, mas um bloqueio preventivo será realizado novamente a partir das 19h, com previsão de retorno do tráfego às 7h do dia sábado, caso as condições sejam favoráveis.





Esse mesmo procedimento deverá ser realizado durante os próximos dias, uma vez que há previsão de chuva no final de semana e começo da semana que vem.

