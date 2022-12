Estrada da Graciosa segue em obras no KM 7 e sistema pare-e-siga continua a ser aplicado

A obra de recuperação da Estrada da Graciosa permanece em andamento, com os serviços sendo realizados no KM 7 da rodovia.







Durante esse período o tráfego de veículos no local está sendo realizado no sistema pare-e-siga, já que apenas uma das faixas de rolamento está disponível.

O desvio tem início às 07h da manhã e vai até às 18h, com a passagem de veículos sentido Litoral sendo priorizada no momento, devido ao maior número de usuários trafegando com este destino.







Nos demais horários a rodovia fica bloqueada, do km 6 ao km 16, visando garantir a segurança dos usuários.