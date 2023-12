Estrada da Graciosa tem tráfego em meia pista nesta terça-feira para concluir implantação de bueiro

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem) informa que será necessário operar o tráfego de veículos em meia pista no KM 11+200 da Estrada da Graciosa (PR-410) nesta terça-feira (19) para finalizar os serviços iniciados nesta segunda-feira (18).





Ao longo do dia foi realizada a escavação, terraplenagem e lançamento de aduelas de concreto para implantação de novo bueiro de concreto, parte das obras de recuperação emergencial da rodovia.

Nesta terça-feira, serão finalizados os serviços de recomposição do leito da pista e do pavimento poliédrico da Graciosa, e executada a nova sinalização rodoviária no local.





A intervenção é necessária para garantir o escoamento de águas sob a rodovia, preservando o talude em ponto que foi danificado pelas fortes chuvas no início do ano, já recuperado.





Ao longo dos próximos dias serão realizados outros serviços no sistema de drenagem da Estrada da Graciosa, mas sem interferir no tráfego de veículos. A previsão é de finalizar todas as atividades e concluir a obra de recuperação da rodovia esta semana.