Fenômeno El Niño: primavera será quente e chuvosa no Paraná, prevê Simepar

A primavera de 2023 começa às 03h50 deste sábado, 23 de setembro, e termina à 0h47 de 21 de dezembro. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no primeiro dia da estação o tempo fica quente e ensolarado em todas as regiões, exceto no Norte Pioneiro, parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 15 ºC em União da Vitória. A máxima deve atingir 42 ºC em Paranavaí, espelhando a realidade do fim do inverno em todo o Estado.





Neste ano, um El Niño de intensidade moderada a forte está em curso sobre o Oceano Pacífico Equatorial. O fenômeno climático provoca mudanças significativas no padrão de circulação do vento em várias regiões do mundo. O aumento da temperatura média e da umidade do ar gera condições propícias a chuvas. O cenário indica que serão frequentes chuvas volumosas e queda de granizo, associadas a ventanias, rajadas de ventos, raios e trovoadas, com risco de alagamentos, enxurradas e escorregamento de massa.

“A previsibilidade da ocorrência e da intensidade desses eventos severos é desafiadora e muito difícil de ser realizada com grande antecedência”, afirma o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib. Nesse cenário, o monitoramento sistemático das condições meteorológicas e a emissão de alertas de curto prazo são essenciais para as ações de prevenção e mitigação dos efeitos na sociedade. Os dados podem ser consultados diariamente no site do Simepar.





A previsão indica que as temperaturas médias do ar ficarão acima da normalidade para a estação em todo Paraná. Os maiores valores das temperaturas mínimas e máximas devem ocorrer nas regiões Oeste, Sudoeste, Norte e Litorânea.

“Estão previstas ondas de calor intenso provocadas por massas de ar seco, assim como chuvas acima da média climatológica”, afirma o meteorologista. "O transporte de ar quente da Região Amazônica para o Paraná será mais frequente nesta primavera, aumentando ainda mais o calor”.