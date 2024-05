Feriado de Corpus Christi: confira como será o funcionamento dos órgãos estaduais do Paraná

No feriado nacional de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (30), as secretarias e órgãos públicos estaduais do Paraná terão uma escala especial de funcionamento. As alterações no expediente, contudo, não abrangem os serviços considerados essenciais e que não admitem paralisação, como os hospitais e as delegacias de polícia.





Os espaços culturais do Estado contarão com uma ampla programação neste período. Alguns parques estaduais permanecem com restrições para visitação, mas a maioria estará aberta ao público em horários variados.

Veja o que abre e fecha:





AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

As Agências do Trabalhador e postos avançados de toda a Rede Sine estadual estarão fechados quinta e sexta-feira (30 e 31), com retorno às atividades na segunda-feira (3).





BIBLIOTECA PÚBLICA

A Biblioteca Pública do Paraná estará fechada nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho. As atividades serão retomadas a partir de segunda-feira (3), às 8h30. Até esta quarta-feira (29), a BPP ainda oferece atividades com entrada gratuita.





CEASAS

A Ceasa de Maringá abre normalmente na quinta-feira (30), enquanto as unidades de Curitiba, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu estarão fechadas. Na sexta-feira (31), todos os mercados abrem, porém a administração central da Ceasa Paraná, em Curitiba, terá ponto facultativo. Confira a informação completa sobre os dias horários de funcionamento das Ceasas no Estado.





CEIM-PR

O Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná estará fechado nos dias 30 e 31 de maio.





COHAPAR

A sede e escritórios regionais da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) estarão fechados para atendimento ao público na quinta e sexta-feira (30 e 31). Os serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura continuam disponíveis 24 horas por dia no site da Cohapar. A partir de segunda-feira (3), todos os postos de atendimento da empresa voltam a funcionar.