Prefeitura de Londrina informa funcionamento dos serviços municipais no feriado de Corpus Christi

A Prefeitura de Londrina divulga como será o funcionamento dos serviços municipais durante esta quinta (30) e sexta-feira (31). Como previsto na lei municipal n° 11.468 de 2011, no feriado de Corpus Christi, que este ano será celebrado na quinta-feira (30), não haverá expediente nas secretarias e órgãos públicos municipais, com exceção dos serviços essenciais e de urgência e emergência.





E para sexta-feira (31), o decreto n° 636 de 2024 estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas municipais. O documento, publicado na edição n° 5.207 do Jornal Oficial do Município, também reforça que os serviços essenciais não serão interrompidos no período.

Dessa forma, o atendimento ao público na sede administrativa da Prefeitura, sedes das secretarias e órgãos municipais, incluindo Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-LD), Caixa de Assistência e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml), Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul), Companhia de Habitação de Londrina (Cohab Londrina) e outros, será encerrado regularmente na quarta (29), em horário normal, com retorno na segunda-feira (3).





Educação – As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) não terão atividades durante o feriado de Corpus Christi nem na sexta-feira (31). O recesso consta no calendário escolar de 2024, publicado no Portal da Prefeitura. Já os Centros de Educação Infantil (CEIs) conveniados e filantrópicos podem seguir calendário próprio.

Saúde – Durante o feriado e recesso, não haverá atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Policlínica Municipal Ana Ito e Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e Infantil (CAPS I). Essas unidades reabrem segunda-feira (3), em horário regular.





Nesse período, funcionarão normalmente os Prontos Atendimentos (PA) do Maria Cecília (18 horas) e do Jardim Leonor (24 horas). Estarão abertas, 24 horas, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Jardim do Sol) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará), esta última voltada exclusivamente para atendimento dos casos de dengue.

Por conta das obras de reforma do prédio que abriga o PA União da Vitória (16 horas), o atendimento está sendo realizado temporariamente no endereço da UBS Ouro Branco, das 7h às 23h, todos os dias.





Restaurante Popular – Na quinta-feira (30), feriado, o Restaurante Popular estará fechado, abrindo normalmente no dia seguinte. Com funcionamento das 11h às 14h, o Restaurante Popular está localizado na Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central. Cada almoço tem um custo de R$ 3 e não são aceitos cartões para pagamento.

Cultura – Na quinta (30) e sexta-feira (31), as bibliotecas públicas municipais estarão fechadas, e reabrem na segunda-feira (3). A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza tem expediente de segunda a sexta, das 7h30 às 18h. A Biblioteca Eugênia Monfranati, da zona sul, atende de segunda a sexta, das 8h às 17h. A Biblioteca Especializada Infantil fica aberta das 8h às 18h, também durante a semana; a Biblioteca Padre Adelino de Carli (Vila Nova), das 8h às 14h, e a Lupércio Luppi, na região norte, das 8h às 18h.





Ambiente – O Parque Municipal Arthur Thomas abrirá normalmente todos os dias, para visitação do público. A entrada do parque fica na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza. O horário regular de funcionamento é terça a domingo, das 8h às 17h, fechando somente às segundas.

Fazenda – A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, que fica na sede da Prefeitura, estará fechada no feriado (30) e sexta-feira (31). O atendimento presencial será retomado segunda (3), mediante agendamento prévio, que pode ser feito pelo WhatsApp (43) 3372-4424 e no Portal da Prefeitura. O atendimento ao público na Praça da Fazenda fica disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, na Avenida Duque de Caxias, 635, piso térreo.





Quem deseja conferir os débitos em aberto com o Município e aderir ao Programa de Regularização Fiscal (Profis) 2024, tem a opção de negociação on-line, que funciona todos os dias. Pelo Portal da Prefeitura, o contribuinte consegue acessar sua dívida através do gov.br ou com os dados do proprietário e imóvel. A página também informa as opções de negociação, com pagamento à vista ou parcelado, e a tabela de descontos sobre valores de juros e multas.

Agência do Trabalhador – A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) seguirá o recesso da Prefeitura, porém seus serviços estarão disponíveis para acesso pela internet, todos os dias. Solicitações referentes às vagas de emprego, Carteira de Trabalho Digital, Seguro Desemprego, Sala do Empreendedor, Microcrédito Orientado e outras demandas podem ser conferidas na página da SMTER no Portal da Prefeitura.





Esporte – Assim como as demais secretarias e autarquias municipais, a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) não abrirá para atendimento ao público na quinta (30) e sexta-feira (31). No entanto, os servidores da FEL atuarão de quarta (29) até domingo (2) na organização e condução da 12ª edição dos Jogos Paradesportivos do Paraná.

São esperados para a competição mais de 2,2 mil paratletas de diversos municípios paranaenses. A solenidade de abertura dos Jogos Paradesportivos será realizada na sexta-feira (31), às 19h, no Ginásio de Esporte do Colégio Vicente Rijo. O acesso será pela rampa do Ginásio Moringão, na Alameda Júlio de Mesquita Filho.





Os Jogos Paradesportivos do Paraná são uma realização da Secretaria de Estado do Esporte em parceria com a Prefeitura de Londrina, por meio da FEL.





Defesa Social – O trabalho operacional da Guarda Municipal (GM) de Londrina funcionará normalmente, todos os dias. A equipe fará o patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares.





A comunidade pode fazer denúncias e registrar ocorrências por meio dos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil), além do aplicativo 153 Cidadão.





Acesf – O atendimento a funerais da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) segue normalmente, todos os dias da semana, incluindo feriados, sábados e domingos. Somente a equipe administrativa não terá expediente no feriado. Informações gerais sobre os serviços da Acesf estão disponíveis no site oficial.





CMTU – Por contato do feriado de Corpus Christi e do decreto de ponto facultativo no dia seguinte, os setores administrativos e de atendimento ao público da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) estarão fechados nesta quinta (30) e sexta-feira (31). Assim, processos de trânsito que venceriam neste período poderão ser protocolados sem prejuízo à contagem de prazo na segunda-feira (3).





Os ônibus do transporte coletivo circularão com os horários relativos aos domingos no feriado, retomando as tabelas dos dias úteis na sexta-feira. No Terminal Rodoviário de Londrina (TRL), administrado pela CMTU, haverá expediente somente das equipes operacionais, com recesso dos trabalhos administrativos.





Os agentes de trânsito atuarão em escala reduzida, com patrulhamento de rotina e monitoramento do tráfego. Haverá apoio aos motoristas na rodoviária e em uma corrida de rua. O efetivo completo voltará às atividades normais no sábado (1º).





A realização dos serviços de limpeza, entre eles capina do mato, varrição de vias, lavagem de calçadas e conservação de lagos, será interrompida no feriado e restabelecida no dia seguinte.





A coleta dos resíduos orgânicos e do rejeito será realizada normalmente, percorrendo os locais já atendidos às quintas. Por outro lado, o recolhimento do material reciclável que seria feito no recesso será executado de modo diferenciado.





Enquanto a Cooper Região irá funcionar regularmente, passando pelos bairros sob sua responsabilidade como de costume, as demais compensarão o serviço do dia parado na sexta-feira. Para conhecer a cooperativa responsável por cada área no município, o morador pode acessar o endereço www.cmtu.londrina.pr.gov.br, clicando na opção “Mapa Geral da Coleta Seletiva”.





Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, nas regiões leste e norte, estarão fechados no feriado, reabrindo para o recebimento de descartes a partir das 8h do dia seguinte.





As feiras livres e feiras noturnas serão realizadas normalmente, com presença facultativa dos comerciantes. Mais informações sobre a programação dos serviços podem ser obtidas pelo telefone (43) 3379-7900, até as 17h de quarta-feira (29).