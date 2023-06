Furto de notas fiscais em comércios prejudica organização social de Cambé

Conforme aponta o responsável pela Refúgio, as urnas de doação dos cupons fiscais sem CPF são instaladas em estabelecimentos que entram em contato com a organização com o objetivo de apoiar os projetos desenvolvidos.

"É provável que as notas fiscais sejam furtadas com o objetivo de serem vendidas para outra associação. Essa situação é absolutamente inadmissível! Como é possível que outra organização recorra a esses meios ilícitos para se beneficiar?", questiona.

Marcio Carvalho, responsável pela Associação Refúgio, explica que a doação de notas fiscais sem o cadastro de CPF (Cadastro de Pessoa Física) é uma importante fonte de renda para a organização. "Conseguimos os recursos por meio do Programa Nota Paraná, que é mantido pelo governo do Estado", afirma.





Associação registrou denúncia

Publicidade





Um dos furtos das notas fiscais que seriam destinadas à Associação Refúgio foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial, que cedeu as imagens à organização. Nos vídeos, é possível observar o rosto do suspeito.





De acordo com Carvalho, as imagens permitiram que o setor jurídico da Refúgio verificasse a identidade do homem. Segundo as investigações internas da associação, foi possível estabelecer um vínculo entre o suspeito e uma organização localizada em Londrina.

Publicidade





"Como medida inicial, registramos um Boletim de Ocorrência e, agora, precisamos aguardar diligências da polícia. Nosso departamento jurídico manterá contato constante com a polícia e com o Ministério Público, a fim de responsabilizar criminalmente os responsáveis pelo furto. Além disso, estamos adotando as medidas necessárias para a responsabilização civil e administrativa dos envolvidos", explica o responsável.







Para que outros extravios sejam prevenidos, Carvalho ressalta a importância de os estabelecimentos estarem atentos às atividades dos criminosos. Segundo o responsável, os cupons fiscais são recolhidos somente por voluntários da Refúgio, que estão sempre devidamente uniformizados e identificados.

Publicidade





O advogado criminalista Iury Inácio Ribeiro Jayme ressalta que este tipo de ação pode ser considerada furto simples ou qualificado. No caso detalhado por Carvalho, o especialista considera a possibilidade de qualificação.