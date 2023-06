'Herói de Cambé' recebe menção honrosa na Assembleia Legislativa nesta segunda

O serralheiro Joel de Oliveira, 62 anos, que se passou por policial e desarmou o atirador da Escola Estadual Helena Kolody, em Cambé, no último dia 19, foi homenageado nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa. Ao receber uma Menção Honrosa do deputado Ricardo Arruda (PL), ele foi aplaudido pelos demais parlamentares presentes.





“Não pensei em nada, eu só queria entrar lá e tirar os alunos. Conheço vários deles, os seus pais, eu não poderia deixar de entrar e ajudar a salvar aquelas vidas”, explicou Oliveira, que após o episódio ficou conhecido como o "Herói de Cambé". O serralheiro contou que mora próximo à escola onde um ex-aluno de 21 anos saiu atirando no pátio, o que provocou a morte instantânea da aluna Karoline Alves, de 17 anos. O namorado dela, Luan Augusto, 16, também foi atingido e socorrido em estado gravíssimo, porém, não resistiu e perdeu a vida durante a madrugada do dia (20).

Ao ouvir os disparos e constatar o pânico que tomou conta do colégio, Joel Oliveira entrou na escola e deteve o atirador ao se passar por um policial. De acordo com a Polícia Civil, o jovem disparou ao menos 16 vezes e estava com 50 munições. Com ele foram apreendidos um revólver e uma machadinha.





“Um ato heroico. Joel arriscou a própria vida para salvar alunos e funcionários durante o ataque. Um verdadeiro herói que merece todas as homenagens”, afirmou Ricardo Arruda ao justificar a homenagem.