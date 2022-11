G7 se manifesta sobre 'pacotaço' do Governo do Paraná

O G7, grupo composto pelas sete entidades representativas do setor produtivo paranaense, se reuniu na tarde desta quarta-feira (23) para tratar dos projetos de lei enviados pelo Governo do Estado do Paraná na segunda-feira (21) à Assembleia Legislativa, em regime de urgência.





Na terça-feira (22), o G7 publicou um manifesto sobre o Projeto de Lei nº 498, que trata da criação da contribuição do setor agroindustrial para o FDI/PR (Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística do Estado do Paraná) e demais projetos de lei enviados pelo Executivo à Assembleia Legislativa do Paraná, como privatização da Copel; aumento da alíquota básica de ICMS de 18% para 19%; aumento da alíquota de ICMS para o setor de bebidas; exigência de contribuição para o FDI/PR, entre outros.

Após solicitações dos seus integrantes, foi retirado da pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná o PL 498, que trata da criação da contribuição do setor agroindustrial para o FDI/PR.







