Guaíra abre seleção para atores e atrizes em montagem do Teatro de Comédia do Paraná

O Centro Cultural Teatro Guaíra abriu inscrições para atores e atrizes profissionais, com o objetivo de integrar o elenco da próxima montagem do TCP (Teatro de Comédia do Paraná) em 2025. O edital foi publicado nesta semana e prevê a contratação de 12 profissionais, com pagamento de R$ 25 mil para cada.





O período de inscrição vai até 30 de setembro deste ano. O candidato deverá preencher todos os campos do formulário de inscrição, bem como anexar os documentos obrigatórios previstos no edital.

Um marco do movimento teatral público, o TCP completa, em 2024, 60 anos de existência. “O último trabalho produzido foi ‘Todo Mundo’, em 2019, com direção de Rodrigo Portela. Mas a peça não chegou a estrear, porque foi a semana em que o teatro fechou devido à pandemia. Este é o primeiro edital após isso”, explica Áldice Lopes, diretor artístico do Centro Cultural Teatro Guaíra.





O processo seletivo publicado nesta semana marca a retomada das atividades artísticas do TCP, com uma seleção divida em três etapas.

O edital adota critérios diferenciados de pontuação para contratação de atores e atrizes profissionais que integrem um dos seguintes grupos: mulheres; pessoas pretas e pardas; comunidades tradicionais, inclusive de terreiro e quilombolas; populações nômades e povos ciganos; pessoas LGBTQIAP+; pessoas com deficiência e pessoas idosas.





As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet por links para pessoa física ou pessoa jurídica . Em caso de dúvidas dentro do período de inscrição, o candidato deverá encaminhar e-mail para dpa@cct

