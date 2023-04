Há 15 anos, 'padre do balão' decolava em aventura que ocasionou sua morte

Há 15 anos, no dia 20 de abril de 2008, o padre Adelir de Carli, que ficou conhecido como "padre do balão", decolou, em Paranaguá/PR, em um voo de balões de gás hélio. A aventura de Adelir ficou conhecida em todo o Brasil e, até os dias atuais, o padre é lembrado nas redes sociais, especialmente por meio de memes.

15 anos do padre do balão pic.twitter.com/MmsyjYOg0V

O padre do balão foi um grande exemplo de homem religioso. Defensor dos direitos humanos, fazia essas aventuras de balão para chamar atenção para as suas causas e arrecadar grana para quem precisava. Uma pena que as pessoas não conheçam a história dele. Um grande homem!





O VOO EM PARANAGUÁ





Os preparativos para a decolagem do padre foram acompanhados por fiéis, conhecidos e, é claro, pela imprensa. Mesmo com o céu nublado, Adelir não desistiu de sua ideia e decidiu levantar voo com os balões.

Publicidade





Preso em uma cadeira sustentada por cerca de mil balões, o padre decolou às 13h de Paranaguá e tinha como destino final a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Segundo suas estimativas, o voo deveria durar, aproximadamente, 20 horas.





Apesar de ter planejado a viagem, Adelir enfrentou problemas, especialmente com a atitude atingida e com a comunicação com sua equipe, que foi interrompida. O último contato do padre com os profissionais em terra aconteceu às 21h.





Segundo especialistas, o mau tempo registrado no dia da decolagem teria levado Adelir em direção ao mar.





Durante meses, o padre foi considerado desaparecido pelas autoridades. Contudo, no dia 4 de julho de 2008, seus restos mortais foram encontrados na Costa de Maricá, no Rio de Janeiro. Após um exame de DNA que confirmou sua identidade, Adelir foi sepultado em sua cidade natal.