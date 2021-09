Homem é preso após furar a fila da vacinação três vezes em Apucarana

Homem acusado de furar a fila de vacinação contra a Covid-19 foi preso em Apucarana nesta quinta-feira (2). O pedido da prisão preventiva do Ministério Público do Paraná (MPPR) se deu após o rapaz ter burlado o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização e ter se vacinado novamente, agora com o imunizante da Pfizer. Quando furou a fila, ele havia sido imunizado com duas doses da Coronavac).



Em nota, o MPPR explica que o rapaz de 22 anos teria furado a fila oficial desrespeitando o critério de idade. Por isso, responde ação penal pela prática dos crimes de peculato e infração de medida sanitária. O órgão ainda denuncia: "ele não hesitou em voltar a delinquir e tomou uma terceira dose de imunizante contra a Covid-19, aproveitando-se de uma inconsistência no sistema e omitindo a informação de que já havia completado sua imunização, ainda que por vias transversas”.





Egoísmo – O Ministério Público ressaltou também que, a despeito do avanço da campanha de imunização do país, “o cenário ainda é de escassez, impondo-se a todos a observância daquilo que dispõe o Plano Nacional de Imunização, que não prevê, repita-se, uma terceira dose do imunizante para pessoas na faixa etária do ora representado.” Na ordem de prisão, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Apucarana afirma que, pelos fatos relatados, o requerido “demonstra claramente seu descaso com o próximo e com a vida humana, bem como seu egoísmo, praticando, por mais de uma vez, condutas afrontosas à campanha de vacinação”.

