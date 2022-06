Homem morre e dois ficam feridos em acidente de avião em Arapongas

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos em um acidente com avião na tarde deste sábado (25) em Arapongas (região metropolitana de Londrina).





Segundo o aspirante Moura, do Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram que a aeronave tentava aterrissar quando perdeu o controle, saiu da pista do aeroporto da cidade, que fica no km 5 da PR-218, por volta das 16h, e capotou.

O piloto, cuja idade estimada é de 40 anos, foi ejetado e ficou sob o avião de prefixo PP-XID. Ele foi retirado por outras pessoas que estavam no local, e os outros dois tripulantes conseguiram sair sozinhos da aeronave.

Quando os bombeiros chegaram ao aeroporto, a vítima estava em parada cardiorrespiratória e chegou ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado por um médico. O corpo dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana (Centro-Norte).





Os outros dois feridos foram socorridos ao hospital de referência em Arapongas. Os bombeiros também efetuaram a prevenção de incêndio do avião com espuma antichama.





O aspirante informou ainda que se tratava de um voo particular, e não foi possível apurar procedência nem destino.

Nomes, idades e outras informações sobre o caso não foram divulgados.