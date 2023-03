IAT: veado, cachorro-do-mato e pássaros trinca-ferro retornam à natureza

O núcleo regional do IAT (Instituto Água e Terra) de Guarapuava, na região Central do Paraná, devolveu à natureza quatro animais silvestres nesta segunda-feira (27).





O veado catingueiro (fêmea), o cachorro-do-mato (fêmea) e os dois pássaros trinca-ferro foram soltos no Parque Estadual Salto São Francisco, uma área de proteção ambiental de 6,9 mil hectares, encravado na Serra da Esperança. O IAT é vinculado à Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável).

Tanto o veado quanto os pássaros estavam desde dezembro do ano passado em recuperação no CAFS (Centro de Apoio à Fauna Silvestre), clínica veterinária da Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste), em Guarapuava. Já o cachorro-do-mato foi resgatado em janeiro.





De acordo com os técnicos, os animais devem ter perdido a referência do habitat natural no momento em que foram encontrados.

“Essa é uma ação comum do escritório do IAT aqui em Guarapuava. Avaliamos todas as condições para uma soltura segura, seguindo as recomendações necessárias para que o animal não sofra mais e possa ter uma vida tranquila na natureza”, disse a chefe de Unidades de Conservação do IAT de Guarapuava, Alline Hlatki.





A recondução dos animais ao habitat de origem integra o pacote de ações promovido pelo Governo do Estado, por meio da IAT, para cuidar de animais silvestres em todos os municípios paranaenses.

No ano passado 6,9 mil animais silvestres foram resgatados, atendidos e/ou destinados adequadamente pelos escritórios regionais do IAT, para os cinco Centros de Apoio aos Animais Silvestres e para o CETAS (Centro de Triagem e Atendimento de Animais Silvestres).





Ao todo, desde 2019, são mais de 32 mil animais silvestres atendidos no Estado (18.810 apreendidos ou resgatados e outros 13.354 atendimentos, tratados e destinados adequadamente).

COMO DENUNCIAR





Denúncias em relação a maus-tratos, tráfico ilegal, cativeiro irregular e atropelamento podem ser feitas ao IAT ou ao Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, da Polícia Militar do Paraná.





No IAT, a denúncia deve ser feita para o serviço de Ouvidoria, disponível no Fale Conosco. É importante informar a localização e os acontecimentos de maneira clara. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos.





No Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde a denúncia é feita pelo site da Ouvidoria da Polícia do Estado. Se preferir, ligue para o Disque Denúncia: 181.