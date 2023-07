Iniciativas promovem inclusão de deficientes auditivos no Paraná

Uma série de iniciativas adotadas por empresas e instituições financeiras vem fazendo a diferença na vida de colaboradores ou de clientes surdos no Paraná.







Com 21 funcionários surdos na empresa, a Belagrícola iniciou recentemente o treinamento de colaboradores para se comunicarem em Libras e, assim, proporcionar uma maior integração entre todos os colegas de trabalho.

O treinamento teve início no dia 13 de junho e prossegue até o final de agosto. As aulas são duas vezes por semana, às segundas e terças-feiras, com início às 8h30, 9h30 e 10h30, atendendo a três turmas, num total de 75 alunos.





A assistente tributário Adrielly Pereira da Silva começou a fazer o curso em 12 de junho e já nota a diferença em seu cotidiano no contato com os colaboradores surdos.

“Quando encontrava pelos corredores da empresa com algum deficiente auditivo, sentia uma barreira e por muitas vezes não sabia nem como dizer um ‘bom dia’”, relembra.





Após iniciar o curso, Adrielly destaca que o conhecimento lhe tem proporcionado várias maneiras de como entender e como se comunicar pela Língua de Sinais. “Isso inclui desde um ‘bom dia’ até uma linguagem mais técnica às vezes necessária para cada área que abrange o ambiente de trabalho da Belagrícola”, conclui.





