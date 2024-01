Inscrições do concurso da Adapar com vagas em Londrina abrem nesta quinta-feira

Também faz parte do trabalho inspecionar documentos e veículos que transportam animais, vegetais e produtos de interesse da fiscalização do trânsito agropecuário, dar destinação a produtos apreendidos, fazer diagnósticos e vistorias e auxiliar na coleta de amostras de interesse da defesa agropecuária.

As atividades serão executadas em estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e agropecuários com objetivo de apoiar programas, realizar cadastros, conter e vacinar animais e capturar morcegos, entre outros.

O edital do certame promovido pela Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) e o formulário para as inscrições estão disponíveis .

A SEAP-PR (Secretaria do Estado da Administração e da Previdência do Paraná) abrirá, no dia 5 de fevereiro, as inscrições para o concurso público que visa preencher 253 vagas, sendo 203 para cargos de nível superior e 50 para cargos de nível técnico.

Secretaria da Administração e Previdência do PR terá concurso com salários de até R$ 7,6 mil

Foi igualmente ágil na implementação do Susaf (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Artesanal e de Pequeno Porte), que possibilita que agroindústrias municipais comercializem produtos em outras cidades que não as de origem. Além disso, intensificou o trabalho de controle da gripe aviária e do greening dos citros.





PROVAS

A prova objetiva está prevista para 17 de março nas cidades de Curitiba, Cascavel, Londrina, Guarapuava, Pato Branco e Paranavaí. O requisito mínimo é ensino médio profissionalizante com título de Técnico Agrícola ou Técnico em Agropecuária.





O certame será composto por 50 questões, de 1 ponto cada, sendo 20 de Conhecimentos Gerais e 30 de Conhecimentos Específicos. A de Conhecimentos Gerais compreenderá oito questões de Língua Portuguesa, cinco questões de Raciocínio Lógico e sete questões de Legislação.

QUADRO PRÓPRIO





As vagas se somam a outras 253 anunciadas no início do mês pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior para o QPPE (Quadro Próprio do Poder Executivo), que reúne profissionais de várias especializações distintas que trabalham em diversas secretarias.

