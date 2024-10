Inscrições gratuitas para palestra com Drauzio Varella no Paraná estão abertas

No dia 13 de novembro, às 19h, o médico Drauzio Varella estará no Grand Carimã Resort (Av. Das Cataratas, 4790), em Foz do Iguaçu (Oeste) para uma palestra totalmente gratuita promovida pela Itaipu Binacional. O tema será “Saúde Integral do Homem”. Para participar, basta se inscrever em https://forms.office.com/r/h2Rw9UTVLS . As vagas são limitadas.





A palestra faz parte da programação especial que Itaipu preparou para marcar o Outubro Rosa, campanha mundial realizada anualmente no mês de outubro, que busca a conscientização das mulheres sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, e o Novembro Azul, movimento internacional de conscientização sobre o câncer de próstata e da saúde masculina. A campanha visa alertar os homens também da importância do diagnóstico precoce e de hábitos saudáveis como forma de prevenir a doença.

A integração das duas datas na programação especial é uma iniciativa da do Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão da Itaipu. Incentivar o cuidado à saúde é uma premissa da usina de Itaipu.





