Lei Paulo Gustavo vai repassar mais de R$ 200 milhões a editais de cultura do Paraná

Oficialmente regulamentada no dia 11 de junho, na Bahia, a LPG (Lei Paulo Gustavo) vai destinar mais de R$ 98 milhões ao estado do Paraná e outros R$ 105 milhões aos municípios paranaenses. A ação será oficializada em oficinas promovidas pelo MinC (Ministério da Cultura) e a Secretaria do estado da Cultura nesta segunda (19) e terça-feira (20).





Publicidade

Publicidade

O encontro, denominado Circula MinC Paraná, será em Foz do Iguaçu, no salão de eventos do Hotel Carimã e deve reunir, também, prefeitos, deputados, representantes dos Tribunais de Contas do estado e da União, das Controladorias-Gerais do estado e da União e desembargadores.





Publicidade

A reunião técnica visa dar suporte especializado e capacitação a gestores e gestoras culturais para a solicitação de recursos da LPG por meio da plataforma Transferegov. Ela vai receber os planos de ação de estados e municípios até o dia 11 de julho.







Os recursos vão impactar positivamente a economia do estado. A LPG (Lei Complementar nº 195/2022) foi pensada com o objetivo de apoiar fazedores e fazedoras de cultura diante dos desafios da pandemia de Covid-19. Prevê o repasse de R$ 3,86 bilhões do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual) e de outras fontes de receita vinculadas ao FNC (Fundo Nacional de Cultura) a estados, municípios e ao Distrito Federal para ações emergenciais voltadas ao setor cultural, por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios ou outras formas de seleção pública.

Publicidade





“Estamos bastante comprometidos em dar apoio aos municípios e fazer a lei ter capilaridade no estado do Paraná. Dessa forma, faremos o recurso chegar na ponta e, consequentemente, vamos estimular a produção cultural para os paranaenses”, afirma Luciana Casagrande Pereira Ferreira, secretária estadual da Cultura.