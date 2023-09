Mãe e filhos de 1 e 3 anos morrem atropelados na PR-317 em Maringá; veículo foge

Uma mulher de 40 anos e os dois filhos dela, de um e três anos, morreram atropelados na PR-317 em Maringá (Noroeste) na noite de sábado (16). O veículo envolvido fugiu do local.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 22h15, no quilômetro 105 da rodovia, próximo ao Ceasa. Conforme vestígios encontrados nas proximidades e dados levantados pela perícia, uma família, a mãe, identificada como B.N., e os filhos J.L.C.,3, e B.D., 1, dois meninos, sofreram atropelamento quando cruzavam a pista a pé. Eles não resistiram aos ferimentos e foram a óbito.

Não foi possível estabelecer qual veículo (marca/modelo e demais características) provocou o acidente, pois evadiu-se e não foi localizado pela PRE.





Estiveram presentes a Polícia Científica, que fez os trabalhos periciais de praxe, e liberou os corpos, encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá.





Foi apurado que a mãe das crianças é de origem haitiana, e se encontrava em situação regular no país. Os dois meninos nasceram em solo brasileiro.





Na manhã de domingo (17), o Corpo de Bombeiros, que também estava no atendimento da ocorrência, informou que o aspirante Poleto, recém-chegado e fluente em francês, ligou pouco para o irmão da vítima. Eles são haitianos e, portanto, falantes dessa língua. Com barreira linguística, não tinha compreensão total do que ocorreu, do que fazer para dar andamento na burocracia inerente ao caso, ainda que tenha sido instruído na cena, mas em português.