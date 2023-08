Mais de 51,2 milhões de bilhetes concorrem a R$ 5 milhões do Nota Paraná

Mais de 51,2 milhões de bilhetes vão concorrer em agosto aos prêmios do programa Nota Paraná. No total, 2,9 milhões de contribuintes pediram o CPF(Cadastro de Pessoa Física) nas notas fiscais de compras realizadas em abril. Com isso, estão aptos a participar do próximo edição do sorteio, que ocorre na quinta-feira (10). O evento é transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Sefa (secretaria de Estado da Fazenda) no Instagram e Facebook.





Além do principal de R$ 1 milhão, serão sorteados 15 mil prêmios de R$ 50, dez de R$ 10 mil, um de R$ 50 mil e um de R$ 100 mil.

Entidades da sociedade civil também participam do Nota Paraná. Neste mês, 1.370 instituições concorrem a 10 prêmios de R$ 20 mil. As organizações da sociedade civil são incluídas no programa por meio de notas fiscais doadas pelos consumidores, que geraram um total de 6.868.439 bilhetes.





Apeoximadamente 1,9 milhão de consumidores inscritos no Paraná Pay disputarão 8 mil prêmios de R$ 100 – para o sorteio deste mês foram registrados 17,8 milhões de bilhetes.

O Nota Paraná, com oito anos de existência, é reconhecido como um dos mais bem-sucedidos instrumentos de cidadania fiscal no Brasil. Desde a criação, já distribuiu R$ 2,89 bilhões a consumidores e entidades sociais do Estado. Essa quantia abrange R$ 2,53 bilhões em devoluções de créditos do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) e R$ 356,9 milhões em prêmios sorteados mensalmente.







A participação é simples: ao fazer compras nos 222 mil estabelecimentos cadastrados no Paraná, os consumidores cadastrados no programa solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal, que permite a acumulação de créditos. Esses créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Além disso, cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.





Para participar dos sorteios do Paraná Pay, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios, o que pode ser feito acessando o perfil de usuário no site ou no aplicativo. Os valores obtidos podem ser transferidos para a conta bancária vinculada ao Nota Paraná.