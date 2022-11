Manifestações perdem força no Paraná e todos os bloqueios 'caem' até o fim da tarde

Após 'apelo' tardio feito pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) na noite de quarta-feira (2), as manifestações perderam força e apenas seis bloqueios ilegais ainda permaneceram no Paraná na manhã desta quinta-feira (3). Várias desobstruções foram feitas na madrugada. Todas as rodovias federais e estaduais que cortam o norte e norte pioneiro do Estado foram liberadas. A PR-445, em Cambé (região metropolitana de Londrina), foi liberada no final da tarde desta quarta-feira (2) também para caminhões.





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o único ponto parado era por conta de uma retenção preventiva na BR-376, no posto da PRF, sentido SC, em Tijucas do Sul. No fim da tarde, a rodovia foi liberada.

