Maringá é a cidade com melhor saneamento do Brasil; Paraná tem 5 municípios no top 15

Das 27 capitais brasileiras, somente nove possuem ao menos 99% de abastecimento total de água. Os dados do instituto mostram que há um total de 22 municípios que possuem 100% de atendimento total de água e outros 18 com valores de atendimento superiores a 99%.

Já na questão atendimento de água, Curitiba se destaca com um índice de 100%, conquistando o 1° lugar no ranking.

Foz do Iguaçu entrou no ranking pela primeira vez, com 99,9% de Indicador de Atendimento Total de Água e 99,47% de Indicador de Atendimento Total de Esgoto. O investimento foi de R$ 183 milhões.

A 1° no ranking ocupava a 14° posição em 2023. Já o ranking de 2024 mostra que Maringá apresenta 99,9% no Indicador de Atendimento Total de Água e no Indicador de Atendimento Total de Esgoto, além de 100% em Tratamento de Esgoto. O investimento da Sanepar no período 2017-2021 foi de R$ 117 milhões.

São José dos Pinhais em 21º e Curitiba em 22º também estão na lista das 50 cidades brasileiras com melhores indicadores na área, segundo a edição de 2024 do ranking do Instituto Trata Brasil. As sete cidades paranaenses ficam à frente de lugares como Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Florianópolis, Fortaleza e Manaus.

Maringá é a cidade que tem melhor saneamento básico do País. Além dela, o Paraná tem outras quatro localidades entre as mais bem ranqueadas do País: Cascavel em 9º, Ponta Grossa em 10º, Foz do Iguaçu em 13º e Londrina em 14º.





O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, destaca que mais cidades do Estado só não aparecem no ranking por causa do corte populacional do estudo, que foca nas cidades mais populosas. As 344 cidades atendidas pela Sanepar no Estado, por exemplo, têm 100% de abastecimento com água potável.







“O Paraná tem os melhores indicadores de saneamento do País. E estamos investindo para que o Estado seja um dos primeiros a atender às metas do Marco Legal. Investimento em saneamento é investimento em saúde pública, em saúde preventiva”, disse. "Umuarama, com cerca de 160 mil habitantes abastecidos com água tratada, tem 95,82% de atendimento com esgotamento sanitário. Cambé é outro exemplo, com 150 mil habitantes e 98% de coleta e tratamento de esgoto. E vamos continuar investindo para melhorar ainda mais".

Publicidade