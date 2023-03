Moradores são atendidos por caminhões-pipa em Jataizinho

As últimas horas têm sido de transtornos para a população de Jataizinho, na RML (Região Metropolitana de Londrina). Sem água desde as primeiras horas desta quarta-feira (15) devido ao rompimento do reservatório principal do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), a cidade, que tem 12.687 habitantes, começou a ser atendida durante a tarde por caminhões-pipa, conforme informado pelo coordenador da Defesa Civil municipal, Rodolfo Brandão.







A ajuda tem sido enviada pelos municípios de Ibiporã, Assaí, São Sebastião da Amoreira e Santa Cecília do Pavão. “A gente já está trabalhando em ações de pronta resposta. Vamos continuar abastecendo a população via caminhão-pipa até que a gente consiga reestabelecer previamente o fornecimento de água.”

Em nota à imprensa, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) de Jataizinho, informa que o rompimento do reservatório afetou quatro residências que tiveram colapso de suas estruturas, além de outras que tiveram prejuízos menores. Houve prejuízos também com dois veículos. Ainda segundo a COMDEC, a enxurrada durou aproximadamente 2 minutos, desalojando três famílias, totalizando 12 pessoas.





"No período da manhã equipes da COMDEC de Jataizinho, acompanhado de engenheiro ambiental e civil, realizaram vistoria prévia para a liberação dos imóveis, bem como de parte da estrutura do reservatório de água da cidade. também houve a comunicação oficial à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CECED), a qual fará avaliação para possível auxílio."



Racionamento





Segundo o prefeito de Jataizinho, Vilsinho Quirino (PDT), o abastecimento está previsto para ser retomado nesta quinta-feira (16). “Se não tiver imprevisto”, ponderou ele.





De acordo com Quirino, a Saae começou a atuar no problema logo após o ocorrido, mas acabou enfrentando dificuldades por conta da falta de itens, como peças para serem encontrados de imediato. “A gente frisa a importância de o pessoal racionar a água”, acrescentou o coordenador da Defesa Civil.

Famílias realocadas





Brandão disse ainda que o município está se articulando para subsidiar a locação de casas para as três famílias que tiveram suas residências danificadas pela enxurrada e receberão o aluguel social em breve. Segundo ele, atualmente essas pessoas se encontram acolhidas por parentes na cidade.





O município também colocou dois telefones à disposição da população para dar orientações quanto ao fornecimento de água. Os números são o 3259-1456 e o 3259-1250.

Aulas suspensas





Escolas da rede municipal de educação estarão com as aulas suspensas. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o Pronto Atendimento Municipal (PAM) funcionarão normalmente.







A COMDEC de Jataizinho, segue em constante trabalho para a prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação das áreas afetadas da cidade.