Motociclista morre em acidente com caminhão na BR-369 em Rolândia

Um motociclista de 37 anos morreu ao se envolver em um acidente com um caminhão na manhã desta quinta-feira (9) em Rolândia (região metropolitana de Londrina).

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a situação ocorreu por volta das 7h30, no km 168, rodovia Melo Peixoto, sentido decrescente da via, ou seja, Rolândia para Cambé. Houva uma colisão transversal entre a motocicleta e o caminhão de sete eixos. O veículo de maior porte, em deslocamento pela avenida Contorno Sul, ao fazer a manobra de conversão na BR-369, sentido Rolândia, colidiu com o de menor porte.

Continua depois da publicidade





O condutor da motocicleta faleceu no local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.





Continua depois da publicidade

O motorista do caminhão, ileso, foi submetido ao teste de etilômetro com resultado 00.





O trânsito fluiu normalmente, informa a PRF, que fará o Boletim de Acidente de Trânsito.