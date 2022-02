Motociclista morre em colisão frontal na PRC-272 em Faxinal

Um motocilista de 29 anos morreu em uma colisão frontal na noite de sexta-feira (25) na PRC-272 em Faxinal (Vale do Ivaí).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 21h45, no km 218 da rodovia. Uma Fiat Strada de placa de Faxinal, conduzida por um homem de 61 anos, trafegava no sentido de Mauá da Serra a Faxinal quando ocorreu a colisão frontal contra a Honda/CG-150, também de Faxinal, que seguia no sentido contrário.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. O corpo dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana (Centro-Norte).





O motorista do carro não teve ferimentos, passou pelo teste do etilômetro, que acusou 0,00 mg/L de álcool por litro de sangue. A passageira do veículo, uma mulher de 25 anos, com ferimentos leves (escoriações), foi encaminhada ao Hospital Municipal de Faxinal.





Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.