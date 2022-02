Quatro pontos do Litoral são classificados como impróprios para banho no Paraná

O IAT (Instituto Água e Terra) divulgou, nesta sexta-feira (25), o 10° e último Boletim de Balneabilidade deste verão. O relatório é atualizado semanalmente e indica a condição da água nas praias paranaenses. São monitorados 66 pontos em todo o estado, incluindo 17 praias artificias nas regiões Oeste e Norte.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com o boletim, quatro trechos de praias do Paraná são considerados impróprios para banho. A chefe de Divisão de Monitoramento do IAT, bióloga Christine da Fonseca Xavier, lembra que os banhistas devem ficar atentos à presença de bandeiras vermelhas, que indicam má condição da água. “Estes locais são sinalizados com bandeiras para demonstrar aos moradores e veranistas que há riscos de contrair doenças ao se utilizar da água para natação e mergulho. Não é recomendado nenhum tipo de contato com a água”. Já os locais onde a água é considerada própria para banho e prática de esportes aquáticos são indicados com bandeiras azuis.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Os quatro locais impróprios para banho no Paraná são os mesmos listados no boletim da semana passada, todos no Litoral paranaense. São eles: à esquerda do Rio Matinhos, no Balneário Flamingo, em Matinhos; à esquerda da Rua Ponta Grossa, na praia de Guaratuba e à esquerda da Rua Frederico Nascimento, na praia Caieiras, ambos no município de Guaratuba; e a ponta da Pita, em Antonina. Já as 17 praias de água doce receberam, novamente, classificação positiva do IAT.





Os Boletins de Balneabilidade são divulgados no site do IAT, nas abas “Monitoramento” e Balneabilidade”. Também é possível baixar o aplicativo “Balneabilidade Paraná” e acessar as informações pelo celular.